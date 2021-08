Jesús Hernández – agosto 19, 2021

En medio de cuestionamientos acerca de cómo debe entenderse la violencia política de género hacia las trabajadoras de Naucalpan, por la falta de pago puntual de sus salarios completos, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (Suteym), rechazaron las acusaciones de este tipo de prácticas en contra de la alcaldesa Patricia Durán Reveles que señalaron algunos integrantes del Cabildo y por las que se pronunciaron en contra del personal sindicalizado de este municipio.

Y es que luego de que este lunes fueran colocadas nuevas pancartas en las oficinas del palacio municipal, por parte de los trabajadores sindicalizados, en donde se denostaba la imagen de la presidenta municipal por la crisis económica que enfrenta este ayuntamiento, integrantes del cuerpo edilicio reclamaron, durante la Centésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo, que algunos funcionarios habían aprovechado la crisis por la que atraviesa el municipio, para ejercer violencia política de género en contra de la munícipe, lo cual también fue respaldado por la propia Patricia Durán Reveles.

“Gracias por su solidaridad, estoy convencida de que la violencia y los insultos no ayudan en nada y menos cuando se ha tenido diálogo y disposición para solucionar la situación de los trabajadores sindicalizados. Agradecimiento, reconocimiento y respeto de mi parte siempre lo tendrán, en breve, estaremos solucionando el ingreso de su salario, pero pido respeto y con diálogo como siempre lo he hecho”, señaló Durán Reveles.

El pronunciamiento fue dado, luego de que los regidores Jesús Francisco Hernández Luis, Maricela Hernández Inocente, José Velázquez Meza, Ricardo Fuertes Ayala y Angélica del Valle Mota, se pronunciaran en contra de la violencia política de género de la que ha sido objeto la presidenta municipal por parte de quienes han exigido el pago oportuno de sus salarios, y respaldaron los esfuerzos que ha realizado la munícipe ante las instancias de gobierno para que se le asignen los recursos necesarios a Naucalpan y que la administración pueda cumplir con sus obligaciones.

“Tenemos que quejarnos, pero exijo respeto hacia la presidenta municipal, pues fue ella quien se esforzó porque tuviéramos el pago desde la primera quincena de su administración, cuando sabemos que a veces pasan un mes o dos meses sin pago, y no solo eso, también está cubriendo la deuda que veníamos arrastrando de administraciones pasadas (…) No podemos permitir que insulten a alguien, afectando, a una mujer, a la persona que encabeza esto y cuya reputación es buena y está buscando dinero por todos lados y que se abran las puertas, haciendo lo necesario para atender las necesidades”, señaló el noveno regidor, Ricardo Fuertes.

Por su parte, la décimo cuarta regidora, Angélica del Valle Mota, se solidarizó con Durán reveles y manifestó que el cuerpo edilicio no permitirá que se comentan este tipo de señalamientos y prácticas en contra de la alcaldesa, pues afirmó que en nada abonan para la solución de la crisis económica, aun cuando la demanda sea justa.

Sin embargo, el líder del Suteym en Naucalpan, Tomás Palomares Parra, aseveró que, a pesar de la exigencia por el pago justo de sus salarios y prestaciones, en ningún momento se ha promovido la violencia política de género en contra de la alcaldesa o de algunos de los integrantes de su gobierno.

“En ningún momento, ni la dirigencia ni ningún miembro de la dirección seccional ha pronunciado de propia voz algún improperio en contra de alguna persona, ni mucho menos en contra de la alcaldesa municipal.

Tratamos de ser respetuosos en todo momento, porque somos unos creyentes del empoderamiento que la mujer ha tomado dentro de la sociedad, porque creemos que su capacidad y talento le ha permitido desarrollarse socialmente en estos tiempos tan convulsionados, porque estamos seguros que se ha vuelto parte fundamental del desarrollo social, político y económico, no solo en México sino en el mundo entero”, puntualizó.

Indicó que los señalamientos que han hecho los trabajadores sindicalizados en los últimos días, están lejos de señalar a un hombre o a una mujer, sino que va relacionada con la exigencia de que la o los responsables acepten su responsabilidad con los servidores públicos y que no se perjudique su patrimonio.

El video del líder sindical fue acompañado de algunos testimonios de mujeres trabajadoras del municipio, quienes cuestionan qué es más violento si los señalamientos hechos en las pancartas o el no cumplir con el salario de éstas, pese a que sus familias dependen del ingreso para sacar adelante a sus familias y con el que no se les ha cumplido, a pesar de que no han dejado de presentarse a laborar.