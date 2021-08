Hoy Estado de México – agosto 17, 2021

Lyn May, de 68 años de edad se encuentra en espera de su cuarto heredero al lado del cantante Markos D1 y se dice que es un varón, según un ultrasonido.

Hace poco la ex vedette anunció que estaba esperando un bebé, por lo que muchos se burlaron y criticaron su estado por medio de las redes sociales pues no creían que su embarazo fuera real, por lo que Lyn May dijo que no era cierto.

Sin embargo, ella publicó recientemente una fotografía de un ultrasonido que corrobora su estado de gestación, el cual confirma el sexo del bebé que procreó con su pareja Markos D1.

Acompañando la fotografía escribió el mensaje: “It’s a boy” (Es un niño), con algunos emojis referentes al embarazo.

Pese a esto, muchos internautas continúan creyendo que esta es una manera de llamar la atención y hacerse publicidad, no obstante, si esto resultara real, sería el cuarto hijo de Lyn.