Hoy Estado de México – agosto 3, 2021

Zuleika Garza, la entonces prometida del actor Sammy Pérez, quien murió por Covid-19 el pasado viernes, ha desaparecido con todo y las cuentas del comediante, pues es la única que tiene acceso a ellas, de acuerdo con Daniel Pérez, sobrino de Sammy, en entrevista para la revista TV Notas.

Tras el fallecimiento de Pérez, su sobrino explicó que fueron dos días muy complicados, pues la familia estuvo intentando que el hospital les entregara el cuerpo del actor, pues se tenía una deuda de un millón y medio de pesos por los 14 días que permaneció internado.

Y es que Zuleika fue quien firmó el ingreso del comediante al hospital, sin embargo, desapareció tiempo después sin dejar rastro, lo cual complicó los trámites, ya que ella debía firmar unos pagarés para que se hiciera la entrega del cuerpo, pero no apareció.

Daniel Pérez, señaló que en un inicio se pensó que ella también había contraído el virus, y por eso no había hecho contacto con la familia de su novio, pero después llamó explicando que no estaba en Colima y no podía regresar.

Esta situación causó molestia a la familia del actor, ya que la buscaron el Colima para pedirle las pertenencias de Sammy, pero nunca les proporcionó una dirección exacta y simplemente ya no respondió las llamadas.

Finalmente, Daniel dijo que aparentemente Zuleika se adueñó de las cuentas del comediante; aunque no se sabe a cuánto dinero ascienden y añadió que él no conoce mucho sobre la mujer, pero lo más seguro es que sus intenciones no eran las mejores, y estaba con él por interés, por lo que espera que su tío no haya cometido el error de poner sus cuentas a su nombre.

Cabe mencionar que afortunadamente y a pesar de la deuda con el hospital, el pasado 1 de agosto la familia pudo cremar el cuerpo y despedirlo como se merecía.