Jesús Hernández – agosto 18, 2021

Tras las protestas que se han realizado esta semana afuera del palacio municipal, por parte de trabajadores sindicalizados y policías locales por la falta del pago parcial o completo de la primera quincena de agosto, la alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, informó que su administración está realizando todas las gestiones necesarias para que, a partir del mes de septiembre, se puedan liquidar todos los adeudos que se tienen con las nóminas de los servidores públicos de este municipio.

Durante la Centésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo, la alcaldesa señaló que esta información se ha dado a conocer en cada una de las áreas que integran la administración pública, en donde se ha dialogado con los trabajadores, por lo que descartó que no exista transparencia u opacidad sobre la situación financiera que enfrenta el ayuntamiento, por lo que también pidió respeto a quienes integran al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (Suteym), con quien, dijo, solo se han tenido atenciones y diálogo desde el inicio de su gestión, en referencia a las pancartas que sean colocado en el edificio de gobierno y en donde se le ha agredido.

“Hemos dicho, desde el primer día de la administración y se ha comentado con las áreas del sindicato, el tema del rezago por la situación que vivimos en mayo y julio, meses en donde tenemos menos recaudación. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos jurídicamente y las gestiones necesarias para que tengamos los recursos que se necesitan para cubrir las nóminas y servicios a favor de los naucalpenses, hablando de seguridad, servicios públicos y obra pública, pues no hemos parado y menos dejado de hacer como administración municipal”, aseveró.

Durante esta sesión de cabildo, los integrantes del cuerpo edilicio manifestaron su respaldo a los trabajadores sindicalizados y de confianza que no han recibido el pago completo o parcial de su nómina y pidieron a la alcaldesa Patricia Durán que se fortalezcan las gestiones para que Naucalpan pueda cumplir con esta responsabilidad con los servidores públicos, quienes no han dejado de realizar sus funciones, pese a no recibir su nómina.

La tercera síndica, Sandra León Hernández, pidió la intervención del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para dar seguimiento al retraso que ha tenido Naucalpan en la asignación de las participaciones federales, pues afirmó que es insostenible la situación que aguarda el municipio, en donde no existe claridad sobre el futuro inmediato que tendrá en materia económica.

Por su parte, el omceavo regidor, Anselmo García Cruz, reconoció el esfuerzo que también están realizando los ciudadanos naucalpenses para evitar el colapso de los servicios públicos, quienes se han organizado para pagar la gasolina de algunos camiones recolectores de basura y que las calles se mantengan limpias.

Junto con la décima regidora, María Paulina Pérez González, mostró disposición para exigir afuera de Palacio Nacional la correcta asignación de las participaciones federales para garantizar recursos a favor de los trabajadores municipales.

En tanto, los regidores Jesús Francisco Hernández Luis, Maricela Hernández Inocente, José Velázquez Meza, Ricardo Fuertes Ayala y Angélica del Valle Mota, se pronunciaron en contra de la violencia política de género de la que ha sido objeto la presidenta municipal en los últimos días por parte de quienes han exigido el pago oportuno de sus salarios, y respaldaron los esfuerzos que ha realizado la munícipe ante las instancias de gobierno para que se le asignen los recursos necesarios a Naucalpan y que la administración pueda cumplir con sus obligaciones.