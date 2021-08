Ana Lilia Gómez- agosto 9, 2021

Ante el inminente regreso a clases presenciales por el inicio del ciclo escolar 2021-2022, programado para el 30 de agosto, aquellos docentes del Estado de México que aún no hayan sido vacunados contra COVID-19 podrán acudir a los módulos de vacunación instalados en la entidad para ser inmunizados, informó Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario General de Gobierno y responsable de la Vacunación.

En mayo pasado se realizó la inmunización al personal educativo de todos los niveles de los sectores público y privado en territorio mexiquense. En ese momento, las autoridades de Salud informaron que se tenía proyectado vacunar a 375 mil docentes con biológico de CanSino que es de una sola dosis.

En dicha jornada de vacunación acudieron más de 317 mil maestros, ya que algunos no asistieron por alguna circunstancia, otros recibieron su dosis con segmento, ya sea por edad o por pertenecer al personal de salud.

A unos días de que inicie el nuevo ciclo escolar, Ricardo de la Cruz destacó que le darán atención prioritaria a los profesores que aún no han recibido ninguna dosis contra el nuevo coronavirus.

El responsable de la vacunación en el Estado de México destacó que comenzará una nueva etapa, que es la vacunación universal, es decir, quienes requieran ser vacunados se podrán acercar a algún centro, no importando su edad, en cuanto comience la inmunización de 18 y más, la cual iniciará el miércoles 11 de agosto en los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan.

Para los rezagados, al acudir a algún módulo de vacunación deben tomar en cuenta que no estén aplicando segunda dosis, debido a que en ocasiones son componentes diferentes, como el caso de Sputnik V.

De la Cruz Musalem indicó que con el aumento de contagios por COVID-19 se ha registrado la asistencia de personas rezagadas a los módulos de vacunación, es decir que no acudieron cuando les correspondía de acuerdo a su grupo de edad.

Consideró que esta demanda obedece a que están perdiendo el miedo, o ven que es una vacuna es segura o que ha aumentado la preocupación por el aumento de casos positivos del virus SARS-CoV-2.

Finalmente, hizo un llamado a no bajar la guardia, toda vez que los contagios han registrado un incremento sobre todo debido a la variante Delta, por lo que es fundamental mantener las medidas de prevención como la sana distancia, lavado constante de manos, entre otras.

“Es muy importante que todos tengamos la conciencia de que este tema no ha terminado, que no importa que estemos vacunados hay que seguirnos cuidando, que no hay que hacer eventos masivos, no hay que hacer reuniones, actividades que implique riesgo porque puede haber contagio y mermará la salud de todos”, comentó.