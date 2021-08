Jesús Hernández – agosto 18, 2021

La Alianza de Maestros pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconsiderar el regreso presencial a clases el próximo 30 de agosto y que éste solo ocurra hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde, pues solo 87 por ciento de los docentes han sido vacunados con una sola dosis de las dos que se requieren y se mantiene un riesgo alto de contagio por la variante Delta.

En conferencia de prensa, los docentes de todo el país también solicitaron que el contagio por COVID-19 sea considerado como riesgo de trabajo y que se brinden las medidas y condiciones de protección físicas y laborales necesarias, pues, a menos de dos semanas de que inicie el ciclo escolar 2021-2022, no existen las condiciones en infraestructura e insumos para poder evitar casos positivos entre los estudiantes, docentes, personal administrativo y los padres de familia.

“Pedimos evitar la tentación de impulsar un regreso triunfalista y poner en el centro de atención a los niños, pues si bien la educación es uno de los muchos temas que hay que atender y resolver, éste nunca puede estar por encima de la propia vida, pues debemos apostar por un regreso a una educación de calidad y excelencia”, mencionaron.

Carlos Aguirre, presidente de la Alianza de Maestros, aseveró que el protocolo que presentó la SEP y las declaraciones que ha vertido el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como la secretaria Delfina Gómez Álvarez, están llenos de constantes contradicciones, además de que no se ha establecido un claro mecanismo de participación y asistencia de los estudiantes, además de cómo se desarrollarán las clases.

Explicó que, aunado a ello, de los más de tres millones de docentes que existen en el país, solo se han vacunado dos millones 742 mil aproximadamente, lo que representa el 87 por ciento de los maestros, quienes recientemente se enteraron que será necesario recibir una segunda dosis del agente biológico de Cansino, a los seis meses de que recibieron la primera, para alcanzar una mayor efectividad, lo cual no ha ocurrido y no está considerado, por lo que son susceptibles a contagiarse.

Señaló que, adicionalmente, de las 260 mil escuelas que existen en el país, cerca de 10 mil fueron vandalizadas a lo largo de la emergencia sanitaria, y muchas otras no cuentan con agua potable, sanitarios y con luz, para garantizar que se respeten las medidas sanitarias recomendadas, por lo que no hay condiciones para un regreso presencial seguro.

Carlos Aguirre mencionó que el regreso de prueba que se realizó el pasado 07 de junio, demostró que los planteles no contaban con las instalaciones ni los mecanismos para hacer del regreso presencial seguro, lo que derivó en el contagio y deceso de varios profesores, aunque no mencionó una cifra estimada de ello.

Los docentes adheridos a esta alianza apuntaron que se encuentran solos en la atención de las medidas preventivas, pues ellos tendrán que destinar parte de sus ingresos a la compra de los insumos necesarios para su protección, mientras que los padres de familia tendrán que hacer lo propio para sus hijos, aun cuando la emergencia sanitaria ha implicado una crisis económica en las familias que, difícilmente, permitirá tener la capacidad financiera para solventar los gastos que implique el uso del cubrebocas y la sanitización.

“Por las condiciones mencionadas, los maestros no estamos en contra de trabajar o dar clases, hemos trabajado y seguimos trabajando desde que comenzó la pandemia, el año pasado, pero las condiciones no son las más adecuadas, por la salud de todos los involucrados”, dijo Mauro salgado García, director de Capacitación de la Alianza de Maestros.

Mireya Vanegas Ramírez, delegada de la Alianza de Maestros en Chalco, advirtió que también se prevé un aumento de la matrícula escolar en escuelas públicas, lo cual no se ha considerado en el regreso presencial y representa un riesgo, pues antes de la pandemia cada grupo tenía entre 45 o 50 alumnos en el aula, que compartían banca y donde no se respetaba la sana distancia, condiciones que no se podrán diferenciar en este nuevo regreso a los planteles.