Jesús Hernández – agosto 13, 2021



A unas horas de que el Cabildo de Metepec vote el otorgamiento de una concesión por hasta 25 años a un particular por la prestación del servicio de recolección y disposición de la basura en este municipio, el alcalde electo, Fernando Flores Fernández, llamó al Congreso del Estado de México a no permitir que el Ayuntamiento realice esta práctica a cuatro meses de que concluya la administración, pues advirtió que no existen estudios técnicos que avalen la presunta necesidad de otorgarlo a un ente privado, además de que se vislumbra más como un negocio de un pequeño grupo.



“Si piensan que pueden desbancar a Metepec en estos últimos cuatro meses, están equivocados, y si creen que me voy a quedar callado y no voy a defender los intereses de los ciudadanos de este municipio, simplemente, es porque no han entendido los motivos de su derrota y estos fueron, en parte, el haber pasado siempre por encima de las decisiones de la gente, que prefirieron los motivos propios a los de todos los metepequenses”, aseguró.

En conferencia de prensa, Fernando Flores advirtió que la actual alcaldesa, Gabriela Gamboa Sánchez, intenta dar un “albazo” a los ciudadanos de Metepec, a cuatro meses de dejar la presidencia municipal, al intentar concesionar el servicio de recolección de basura de manera injustificada y con escuetos argumentos jurídicos e inconsistencias que, a largo plazo, podrían afectar a los 272 mil habitantes de este municipio.

Y es que, de acuerdo con el edil electo y algunos integrantes del cuerpo edilicio que lo acompañarán en la siguiente gestión municipal, el dictamen presentado a los integrantes del Ayuntamiento de Metepec para la aprobación de esta concesión, carece del expediente, emitido por el área de Patrimonio Municipal, que certifique el número unidades recolectoras que no se encuentran en condiciones óptimas o que determine que son obsoletas, además de que no existe un estudio emitido por la autoridad competente que establezca el número de toneladas de basura que se recolectan todos los días en esta demarcación.

Asimismo, tampoco se acredita el número de supuestos tiraderos clandestinos que han aparecido en este municipio y que hayan sido denunciados ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), al tiempo en que, de manera contradictoria, se pretende decir que, en los últimos dos años, Metepec se convirtió en uno de los municipios más limpios de todo el mundo.

Fernando Flores agregó que tampoco existe una garantía de que la empresa beneficiada con la concesión tenga la capacidad técnica y operativa para prestar el servicio por casi 25 años, pues no existe una autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de contar con un sitio de disposición de los desechos en esta demarcación, además de que el tratamiento de los residuos ha ido modificándose rápidamente, por lo que, difícilmente, en todo este tiempo, la empresa podría seguir prestando el servicio de la misma manera en que se celebre el contrato actual, lo que, en el mediano y largo plazo, generará un doble gasto para el gobierno municipal y, por ende, un daño a la Hacienda Pública.

Apuntó que, para la discusión del punto este viernes, promovido por el segundo regidor, Oscar Alejandro González Márquez, tampoco se estableció un comité o una comisión para realizar un estudio o un análisis para revisar la viabilidad de la concesión, en el que participaran expertos en la materia, por lo que acusó que se trata de la intromisión de “intereses oscuros y económicos”, contrarios a las buenas prácticas gubernamentales.