Hoy Estado de México – agosto 02, 2021

Independientemente de que la consulta ciudadana de este domingo no fue vinculante, al no alcanzar el 40 por ciento de participación que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de que existan juicios en contra de los ex mandatarios mexicanos, pues afirmó que la autoridad tiene la posibilidad de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y asuntos abiertos en la Fiscalía General de la República, con lo que desechó su propia justificación para llevar a cabo dicho instrumento de participación ciudadana.

En la conferencia de este lunes, celebrada desde Puerto Vallarta, Jalisco, el mandatario mexicano pidió a los legisladores federales analizar la posibilidad de bajar el porcentaje que hace vinculatoria a una consulta para los siguientes ejercicios, con el fin de que se logre que la decisión del pueblo en estos instrumentos de participación ciudadana se vea reflejada, pues en este caso se logró que el 97 por ciento diera el sí a iniciar procesos contra los ex presidentes, aunque no se considerará su decisión, además de que los exhorto a reconsiderar que éstas acompañen a procesos electorales ya establecidos y no se realicen en otras fechas.

López Obrador celebró la participación de los seis millones 464 mil 708 ciudadanos que participaron en la consulta de ayer, pues consideró que es un ejercicio histórico que promueve la democracia participativa, pues es el primer ejercicio que se lleva a cabo en el país, lo que da inicio a este tipo de actividades que pueden ser determinantes en la forma en que debe actuar un gobierno.

“Mi felicitación a todos los que participaron y éste es un llamado para que los que no lo hicieron, no dejen pasar la oportunidad de participar. la democracia no se agota en las elecciones de diputados, senadores, gobernadores, eso corresponde a lo que se conoce como democracia representativa, pero no es democracia plena, eso ayuda a que se tengan autoridades legales y constituidas”, dijo.

Recordó que, en marzo de 2022, habrá un ejercicio similar para votar la revocación de mandato, en el que los mexicanos decidirán si continuará o no el presidente de México al frente, donde aseguró que se elevará la participación de la gente y en donde vaticinó que se instalarán más mesas receptoras con el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos opositores, pues acusó que en ésta no se dieron condiciones para que la gente participara.