Ana Lilia Gómez- agosto 30, 2021

Como parte de la campaña de su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que durante su administración “no han habido gasolinazos”, a pesar de que desde el inicio de su gestión el precio de la gasolina magna y premium ha aumentado más de siete por ciento.

En un nuevo spot que lanzó la Presidencia de la República para promocionar las acciones de gobierno durante el último año, López Obrador presume como un logro el precio de los impuestos y combustibles.

“Dijimos que no iban a aumentar los impuestos, ni el precio de los combustibles, y cumplimos, no han (sic) habido gasolinazos, el precio de la gasolina, el diésel y la luz no ha aumentado por encima de la inflación”, asegura.