Arturo Callejo – agosto 19, 2021

Al año, en México se contabilizan hasta 2.6 millones de accidentes automovilísticos en general, aunque el gobierno federal solo reporta alrededor de 400 mil, mientras que, anualmente se cuentan en promedio 16 mil personas muertas; es decir, 44 en promedio al día y de estas alrededor de tres mil 680 corresponden a motociclistas, lo que representa el 23 por ciento.

Miguel Guzmán Negrete, director del área de Seguridad Vial del Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (Cesvi México), indicó que de acuerdo a estudios realizados por el Instituto Mexicano del Transporte, en el Estado de México los tramos carreteros más peligrosos son: el de Chalco a la caseta de cobro de Puebla, los tramos a la salida de la carretera a Cuautitlán, la carretera Toluca-Palmillas, la Tenango del Valle y la Ecatepec-Pirámides.

Ante el creciente número de motocicletas que circulan a diario sobre distintas carreteras del país, el especialista indicó que a los gobiernos les corresponde hacer cumplir los reglamentos de tránsito para que se respeten los límites de velocidad establecidos y revisar que los conductores no vayan alcoholizados o drogados, porque estos factores aumentan el riesgo.

“Establecer programas de alcoholemia, programas de velocidad de radares, programas de sanciones y el tener las carreteras en óptimas condiciones, eso le correspondería a la autoridad. Lo importante es que se tenga una visión del riesgo para que ese mantenimiento a las carreteras sea establecido lo más rápido y eficiente posible, establecer esos puntos críticos donde hay mayor cantidad de siniestralidad y corregir esos puntos carreteros que pueden generar una serie de percances, no podemos permitir que se pierdan más vidas en la calle por situaciones que se pueden prevenir, por temas que se pueden controlar”, sostuvo Guzmán Negrete.

Mientras que la responsabilidad de quienes conducen una motocicleta son respetar las normas y los reglamentos ya establecidos, apegarse a las normas del buen conductor, como respetar los límites de velocidad, no distraerse al conducir, no ir alcoholizado o drogado y respetar las reglas de circulación tales como la distancia de seguimiento, además de estar atento en todo momento.

Miguel Guzmán Negrete, director del área de Seguridad Vial de Cesvi México, dijo que si en una carretera el límite de velocidad es de 100 o 110 kilómetros por hora como máximo, es porque para esas velocidades está diseñada la vía de comunicación, pues al rebasar lo establecido disminuyen considerablemente las condiciones de seguridad.

“Cuando veas un límite de velocidad de 40 kilómetros por hora, es porque las condiciones del entorno, como son las carreteras, la circulación vehicular y la amplitud de la misma, te permite ir a 40 kilómetros con seguridad, si ves una carretera de 110 kilómetros por hora, entonces tienes una carretera más amplia, no hay cruce de peatones, los carriles son más amplios, con un mantenimiento y otro tipo de superficie que permiten desplazarte a 110 kilómetros por hora. Las curvas están diseñadas para que la visibilidad a 110 kilómetros por hora sea la adecuada para que, en algún momento te puedas detener, pero si vas a más velocidad, entonces, la misma velocidad hace que esas características sean insuficientes”, acotó el especialista.

Conducir una motocicleta es cuatro veces más peligroso que conducir un automóvil.

“Hay gente que se atreve a violar los reglamentos y las leyes escritas, legales, pero las leyes físicas están presentes a cada momento, las leyes físicas no se pueden violar y si vas muy rápido, la posibilidad de que salgas lesionado gravemente es muy alta, conducir (una moto), a 250 kilómetros por hora es un riesgo muy elevado que en la mayoría de los casos te va a llevar a una fatalidad, esa es la verdad, cuando se circula en una motocicleta, primero se debe considerar que la carrocería que protege es uno mismo, entonces, bajo esa circunstancia, estamos hablando de situaciones totalmente diferentes cuando se compara con un automóvil, en el que se tiene la carrocería que de alguna manera protege y vas en cuatro ruedas, somos tan frágiles los seres humanos que a veces en caídas de un metro la gente se lesiona de manera muy grave, incluso pierde la vida, por eso es importante el uso del casco que reduce alrededor del 70 por ciento las lesiones graves en caídas a alta velocidad, después de una caída de 80 kilómetros por hora el casco ayuda en algo, pero las probabilidades de salir lesionado de manera grave son altas, es bueno utilizar el casco, pero no por utilizar el casco quiere decir que te va proteger del todo”, manifestó.

Accidente México-Cuernavaca

Sobre el kilómetro 51, en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías, se suscitaron de manera casi simultánea tres de los peores incidentes viales conocidos a la fecha, en los que murieron seis motociclistas y 15 quedaron heridos luego de estrellarse contra una camioneta, varios autos y un tráiler.

Las investigaciones presumen que esto se debió al exceso de velocidad con que eran conducidas las unidades, incluso, en redes sociales, se difundió la declaración de un “biker”, quien afirmó que en dicho tramo carretero iban echando carreritas alcanzando hasta 250 kilómetros por hora.

“Siempre debemos de pensar en qué pasa si me encuentro un vehículo en la salida de una curva, qué pasa si me encuentro una piedra, un semoviente, qué pasa si hay algo en la carretera, si se me poncha una llanta, qué pasa si, siempre estar prevenidos para lo que pueda venir más adelante, es buena técnica de manejo preventivo”, concluyó el experto.