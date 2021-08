Hoy Estado de México – agosto 09, 2021

De las 383 personas que desaparecieron entre el 01 de enero y el 06 de agosto de este año en Ecatepec, 316 han sido localizadas gracias a la reacción inmediata que ha tenido la Célula de Búsqueda Inmediata de Personas Desaparecidas, Extraviadas o Ausentes de este municipio.

De acuerdo con Diana Oropeza Mejía, encargada de dicha célula, indicó que, actualmente, los familiares de una persona desaparecida no tienen que esperar 48 horas para reportar la no localización de un individuo, con el fin de activar de inmediato el Protocolo Alba.

«Nosotros somos una célula de reacción inmediata, es decir, actuamos al momento en que se nos hace la denuncia. No hay que esperar 48 horas para comenzar. En cuanto una persona nos dice: no encuentro a mi hijo, no ha llegado mi marido desde hace cuatro horas, por mencionar un ejemplo, nosotros comenzamos con la aplicación del protocolo”, explicó

Ante los resultados arrojados, esta célula ha sido reconocida a nivel internacional por su alto índice de eficacia, por lo que autoridades de países como Guatemala han acudido al municipio para conocer el modelo que se aplica en Ecatepec.

Y es que, en lo que va de 2021, la Célula de Personas Desaparecidas intervino exitosamente en 120 auxilios de personas que fueron reportadas por sus familiares como extraviadas, de los cuales 23 fueron hombres menores de edad, 34 mujeres menores de edad, 29 hombres adultos y 34 mujeres adultas.

Además, se logró la localización de cien personas, cuya búsqueda fue solicitada por oficio de colaboración por otras instituciones de seguridad. Bajo este esquema se conoció el paradero de 12 hombres menores de edad, 31 hombres adultos, 36 mujeres menores de edad y 21 en edad adulta.

De manera general, en los diferentes esquemas de búsqueda, cinco personas reportadas como extraviadas fueron localizadas sin vida.

Actualmente la Célula de Búsqueda de Ecatepec cuenta con 15 elementos en activo que operan las 24 horas del día los 365 días del año.

El Protocolo Alba es un mecanismo de búsqueda diseñado para la localización, atención y reintegración a sus hogares de mujeres, niños, niñas y adolescentes.