Jesús Hernández – agosto 31, 2021

Vecinos de Ciudad Satélite, en Naucalpan, denunciaron que, a pesar de que la distribución de agua potable en sus domicilios ha sido irregular en el último mes y cuando ésta llega a sus hogares, se recibe con una tonalidad amarillenta o turbia, el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) subió entre 300 y mil por ciento el cobro por el servicio.

Habitantes del Circuito Cronistas acusaron que, desde hace casi tres semanas, el pozo de agua que abastece a los domicilios de este sector se encuentra descompuesto, sin que, hasta la fecha, sea reparado por la falta de una pieza de importación, de acuerdo con los propios trabajadores del organismo, lo cual ha ocasionado que reciban agua con una tonalidad entre café o amarillenta, imposible de usar para consumo humano y/o necesidades básicas como la limpieza de su ropa o para bañarse.

“Hay días en los que no llega ni una gota al grifo y cuando la recibimos, no solo sale con ese color, sino que trae mal olor y, a pesar de que se ha reportado con el organismo de agua, no se ha reparado. Todos tenemos cantidad de folios y folios; es más, ahora cuando saben de dónde les hablamos, nos cuelgan o nos dicen que ya saben la situación, pero no arreglan nada”, comentó una vecina.