Hoy Estado de México – agosto 13, 2021

El cantante Julio Preciado, de 54 años, fue internado este jueves por la tarde para realizarle una cirugía de urgencia en un hospital ubicado en Guadalajara, el mismo donde está hospitalizado Vicente Fernández después de sufrir una caída.

Este anunció preocupó a los seguidores del cantante, por lo que su hija Yuliana Preciado, dio a conocer algunos pormenores de la salud de su papá.

Yuliana dijo para el programa «De primera mano» que a su padre se le reventó un vaso ocular; pero que se encuentra estable, por lo que las aguas se calmaron entre los fans.

«Hace unos meses le realizaron una cirugía de cataratas, entonces llegamos a Guadalajara ayer, porque venimos a tramitar la visa de trabajo. Por la altura se le reventó un vasito y tuvo un derrame interno en el ojo, lo van a someter a cirugía hoy”.

No obstante, la vista del artista no está comprometida y la cirugía no es riesgosa, indicó su hija.

«No, nada de eso, pero si le molestó porque hizo que se le hiciera una manchita en el ojo y ve borroso, entonces si ocupa tratársela con cirugía”.

La cirugía de Preciado se llevó a cabo el jueves a las 16:30 horas y Yuliana asegura que todo salió muy bien refiriéndose al procedimiento que lo hizo bajar 23 kilos con apoyo de una manga gástrica y después de que ella le donara un riñón.

“Está muy bien, con la baja de peso, con los análisis que se ha hecho del riñón, todo está muy bien y nada más la complicación que se nos atravesó”.