Hoy Estado de México- agosto 27, 2021

El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, demandó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la aplicación de acciones contundentes en el combate a los delitos de alto impacto en el municipio.

En reunión con el fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez, el alcalde presentó diversas propuestas para lograr este objetivo; además, solicitó el cambio de mandos en las áreas encargadas de investigar los hechos ilícitos.

Las propuestas que Vilchis Contreras son aquellas que corresponden a las facultades de la FGJEM, tales como el combate de delitos de alto impacto y la gestión de recursos e infraestructura en materia de seguridad.

Las propuestas y observaciones realizadas por el edil fueron sustentadas con estadísticas e informes sobre la situación actual que existe en Ecatepec, pues aseguró que a pesar de que algunos delitos de alto impacto han presentado una tendencia a la baja, es necesario contar con el apoyo de las autoridades estatales para reforzar el combate a la delincuencia.

«Hoy me siento satisfecho, me siento a gusto porque más allá de venirme a confesar con él, vine a decirle que hay temas que debe de atender, que se tienen que realizar investigaciones muy profesionales, que me parece ser que es el momento justo de realizar cambios y ajustes en algunas áreas que son dependencias a su propio cargo y a su propia responsabilidad”, reiteró Fernando Vilchis.