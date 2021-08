Hoy Estado de México – agosto 27, 2021

El objetivo del Centro de Conservación de Tigridias de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) es conservar el germoplasma, es decir, el material genético de esta planta bulbosa que forma parte de la familia de las iridáceas, siendo el principal reservorio de dicha especie cultivadas y silvestres del territorio mexicano.

Dicho centro se encuentra en el Centro Universitario UAEM Tenancingo, y cuenta con 15 de las 43 especies de tigridia que se comercializan en 29 entidades de México, esto es 90 por ciento del país y, de estas, 80 por ciento son endémicas, mientras que las demás se comparten con Centroamérica y el norte de Sudamérica.

El científico y docente de la UAEM, Luis Miguel Vázquez García, dio a conocer que a partir de 1994 en esta sede se conserva el germoplasma, así como el ambiente de especies recaudadas en varios lugares del territorio nacional.

Las primeras recaudaciones fueron en el municipio de Temascaltepec, donde se concentra gran variedad de Tigridia Pavonia, especie mexicana; actualmente se tienen nueve diversidades de dicha especie, llamada también oceloxóchitl, flor de tigre o flor de un día.

Indicó que el Centro de Conservación de Tigridias de la Auriverde, se sitúa a dos mil 50 metros de altura sobre el nivel del mar, no existe otro igual en su tipo en todo el país; no obstante, para la conservación de esta planta ex situ (fuera de su hábitat) y considerando que los bosques y selvas se van deteriorando, se requiere de la existencia de dos más en Oaxaca, donde se ubicaría a los mil 800 metros, en Hidalgo, a los dos mil 800 metros sobre el nivel del mar.