Hoy Estado de México – agosto 31, 2021

A través de redes sociales se conoció la historia de una joven británica, Lush Botanist, cuyo trabajo es como actriz porno, sin embargo, parece que su segundo empleo le retribuye más; vende flatulencias por internet.

Esta actriz vive en Inglaterra y desde hace tres años empezó a comercializar sus gases a través de las redes, donde se dio a conocer con el apodo de “La Reina de los Pedos de Internet”.

Lush se inició en dicho negocio cuando un hombre se comunicó con ella y le pidió que se grabara soltando una flatulencia, lo cual aprovechó a modo de negocio.

Hasta el momento, la actriz lleva ganados al menos 500 mil pesos por la venta de sus gases, ya que al paso del tiempo otros sujetos empezaron a buscarla para que les grabara videos con las mismas características.

Incluso su negocio ha crecido, pues ya no sólo vende videos genéricos, actualmente trabaja por pedidos especiales para usuarios con mayor posibilidad de pago.

Ya hasta llevó su emprendimiento a la venta de frascos con sus flatulencias o bien, el aroma de sus gases en varios artículos o hasta en alimentos, como su más reciente invento, las denominadas “piruetas de pedos”, paletas que llevan su aroma para que sus clientes las huelan y las ingieran.

La actriz reveló que es intolerante a la lactosa, por lo que le es sencillo producir gases, ya que consume gran variedad de quesos para poder generar más flatulencias.

Dijo que cobra al menos 3 mil 400 pesos por cada gas que vende y en 24 horas consigue una ganancia de hasta 80 mil pesos mexicanos.

También compartió que le gusta consentir a sus clientes y hay ocasiones que publica grabaciones soltando gases gratis, ya que a través de sus redes sociales ha compartido un sinnúmero de grabaciones similares.

No obstante, la estrella no habló acerca de las complicaciones que puede tener en su salud si consume tantos productos lácteos, debido a que su organismo no los tolera, sin embargo, ha sabido aprovechar esta situación que le ha dejado bastantes ganancias económicas.