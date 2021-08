Hoy Estado de México – agosto 5, 2021

En la final de clavados en plataforma de 10 m de Tokio 2020, las mexicanas Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco terminaron en cuarta y sexta posición

En la última, de las cinco rondas, Agúndez y Orozco se situaron momentáneamente en el podio, pero la australiana Melissa Wu las desplazó en su último intento.

Agúndez terminó con 358.50 puntos y su mejor intento, un doble mortal y medio de espaldas, fue calificado con 75.20; mientras que Orozco logró su mejor calificación de 75.20 con un triple mortal y medio, alcanzando 322.05 puntos.

La prueba estuvo dominada por las chinas Hongchan Quan y Yuxi Chen, quienes obtuvieron el oro y la plata, mientras que la australiana Wu se colgó la medalla de bronce.

Las clavadistas chinas obtuvieron 466.20 puntos en el caso del Quan, con tres saltos casi perfectos de 96 puntos, y 425.40 puntos para Chen.

“Me siento muy contenta porque estuve cerca de las medallas, ya me di cuenta de que me gusta formar parte del podio, así que a trabajar al doble. Un cuarto lugar no está mal, refleja años de trabajo”, dijo Agúndez.