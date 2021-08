Arturo Callejo-agosto 17, 2021

Fernando Flores Fernández, presidente municipal electo de Metepec, podría acudir al Congreso del Estado de México, para “echar” abajo la autorización que otorgó la mayoría del Cabildo metepequense a la presidenta municipal, Gabriela Gamboa Sánchez, para concesionar el servicio de limpia hasta por un cuarto de siglo.

Para ello, mediante sus redes sociales, el edil electo anunció la plataforma www.change.org, para que los metepequenses emitan su firma y así tratar de evitar que este hecho acordado en Cabildo el pasado 13 de agosto se lleve a cabo, pues es un claro acto de corrupción, dijo.

“El pasado 13 de agosto, la presidenta municipal actual y nueve miembros de su Cabildo firmaron un acto de corrupción, concesionar el servicio de traslado y recolección de la basura de nuestro querido Metepec por los próximos 25 años, no podemos permitir que los dineros de los metepequenses se quede comprometido por los próximos 25 años por un servicio ineficiente e ineficaz”, publicó.

Cabe recordar que el viernes pasado el Ayuntamiento de Metepec aprobó el proyecto de acuerdo para que el municipio pueda concesionar a un particular y hasta por 25 años el servicio integral de recolección, traslado, disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos.

Durante Sesión Ordinaria de Cabildo, el segundo regidor, Oscar Alejandro González Márquez, justificó su propuesta con la incapacidad que tuvo el gobierno municipal, por varios años, para recolectar en su totalidad los desechos orgánicos que se generan.

Agrego que, a partir de la concesión que se entregó en esta administración, la recolección de los desechos alcanzó el cien por ciento de la calidad, lo que hizo que este municipio fuera reconocido a nivel internacional como uno de las demarcaciones más limpias del mundo.

Por su parte, el noveno regidor, Rodrigo Falcón Pérez, lamentó que el gobierno municipal no haya acreditado con estudios técnicos la propuesta, además de que no se han dado a conocer los resultados del contrato por la prestación del servicio de limpia que signó esta administración, además de que no se acompañó el proyecto con las bases de la convocatoria, no se descartó que haya un conflicto de interés con el gobierno municipal y los montos que se comprometería para las siguientes nueve gestiones locales, al celebrar una concesión multianual.

Más tarde ese mismo día, Fernando Flores hizo un llamado al Congreso estatal para no permitir que el Ayuntamiento realice esta práctica a cuatro meses de que concluya la administración, pues advirtió que no existen estudios técnicos que avalen la presunta necesidad de otorgarlo a un ente privado, además de que se vislumbra más como un negocio de un pequeño grupo.

El proyecto aprobado por el Ayuntamiento por mayoría calificado, se turnará al Congreso del Estado de México para que autorice la concesión por hasta 25 años, pues el gobierno local no puede establecer contratos que rebasen sus tres años de gestión.

