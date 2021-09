Hoy Estado de México – agosto 31, 2021

Jóvenes de 18 a 29 años de edad que residan en Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Huixquilucan, Metepec y Zinacantepec recibirán la vacuna anticovid a partir de este viernes 3 de septiembre, informaron los Gobiernos de México, Edomex, así como de los mencionados municipios.

Cabe destacar que en todas las sedes se les aplicará la vacuna a mujeres embarazadas que cuenten con más de nueve semanas y que habiten en estas localidades, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de acuerdo con este calendario:

Para poder ser vacunados, es necesario presentar lleno e impreso el formato de vacunación con código QR que despliega el link https://mivacuna.salud.gob.mx, y llevar consigo una identificación oficial, su CURP y su comprobante de domicilio a fin de comprobar su residencia en el municipio indicado.

Se solicita que el formato esté debidamente lleno con todo lo solicitado excepto el tipo de vacuna, el número de lote y la fecha en que acudirá, con el objetivo de agilizar el proceso.

La localización de los módulos, los horarios de atención y los requisitos pueden consultarse en http://edomex.gob.mx/vacunacion.

La vacuna no tiene costo alguno y es segura, por lo que se pide no pernoctar en las sedes y tratar de acudir de forma escalonada para no exponerse a aglomeraciones que arriesguen su salud, además de presentarse desayunados y si se encuentra en tratamiento médico seguirlo al pie de la letra.

Finalmente, se exhorta a no dejar de lado las medidas sanitarias preventivas, aún si ya se recibió l vacuna, como el uso de cubrebocas, caretas y/o goggles, lavado de manos frecuente y conservar la sana distancia.