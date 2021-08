Hoy Estado de México – agosto 28, 2021

Thalía publicó a través de su cuenta de Instagram algunas fotos de su fiesta de 50 años que le organizó su esposo Tommy Mottola el pasado 26 de agosto y tanto familia como amigos le hicieron un homenaje.

La cantante se mostró agradecida y feliz con quien la felicitó y por todo lo que la vida le ha dado hasta este momento.

“Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida ‘sin-cuenta’ de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”.