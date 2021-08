Hoy Estado de México – agosto 17, 2021

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México indicó que es un ‘tema político’ el hecho de que algunos estén en total descuerdo para que los niños vuelvan a clases presenciales a partir del próximo 30 de agosto.

“Fíjense, es… digo, así lo pienso yo, ¿no? si se hubiera dicho que no se regresa a clases, pues ahí los adversarios hubieran dicho “¿por qué no se regresa a clases?”, porque así pasó; si ustedes recuerdan, una asociación de padres de familia con cierta, digamos, orientación política, cuando se dijo que todavía no se abrían las escuelas, pues se manifestaron por que se abrieran… Ahora que se dice “es muy importante el regreso a clases presenciales”, ya los mismos dicen “no, no, no, que no se regrese a clases”. Entonces, parece más un tema político que otra cosa, desde mi punto de vista”.