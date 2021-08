Jesús Hernández – agosto 13, 2021

Con 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el Ayuntamiento de Metepec aprobó el proyecto de acuerdo para que este municipio pueda concesionar hasta por 25 años el servicio integral de recolección, traslado, disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos generados en este municipio a un particular.

Durante la Nonagésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, el segundo regidor, Oscar Alejandro González Márquez, justificó su propuesta con la incapacidad que tuvo el gobierno municipal, por varios años, para recolectar el cien por ciento de los derechos orgánicos que se generan en esta demarcación.

Explicó que, durante la administración 2015-2018, el servicio de recolección de basura solo tenía la capacidad de recoger 150 toneladas diarias de basura, a través de 15 de las 24 unidades recolectores, pues el resto estaban descompuestas, lo que provocó que 67 toneladas diarias fueran a parar a las calles, terrenos baldíos, arroyos o canales pluviales, y dio paso al surgimiento de 60 tiraderos clandestinos aproximadamente.

Indicó que, a partir de la concesión que se entregó en esta administración, la recolección de los desechos alcanzó el cien por ciento de la calidad, sin enfrentarse a camiones descompuestos o falta de gasolina, lo que hizo que este municipio fuera reconocido a nivel internacional como uno de las demarcaciones más limpias del mundo, por lo que aseguró que es necesario ampliar este servicio por el periodo comprendido en el proyecto.

Durante la discusión, el noveno regidor, Rodrigo Falcón Pérez, lamentó que el gobierno municipal no haya acreditado con estudios técnicos la propuesta, además de que no se han dado a conocer los resultados del contrato por la prestación del servicio de limpia que signó esta administración, además de que no se acompañó el proyecto con las bases de la convocatoria, no se descartó que haya un conflicto de interés con el gobierno municipal y los montos que se comprometería para las siguientes nueve gestiones locales, al celebrar una concesión multianual.

Por su parte, la décimo tercera regidora, María de las Mercedes Bravo Álvarez Malo, observó que no se entregó un diagnóstico completo sobre la situación que enfrenta la recolección de residuos urbanos, además de que no se llevó a cabo un análisis financiero sobre la concesión que comprometería a las siguientes nueve administraciones, además de que no existe transparencia sobre cuántos recursos comprometería a las siguientes generaciones.

Asimismo, criticó que la propuesta contemple el que se integre fideicomiso, contrario a las prácticas federales que los han desaparecido, por lo que aseguró que la aprobación de esta concesión sería entregar un cheque en blanco a un privado.

Este mismo viernes, el alcalde electo, Fernando Flores Fernández, llamó al Congreso del Estado de México a no permitir que el Ayuntamiento realice esta práctica a cuatro meses de que concluya la administración, pues advirtió que no existen estudios técnicos que avalen la presunta necesidad de otorgarlo a un ente privado, además de que se vislumbra más como un negocio de un pequeño grupo.

“Si piensan que pueden desbancar a Metepec en estos últimos cuatro meses, están equivocados, y si creen que me voy a quedar callado y no voy a defender los intereses de los ciudadanos de este municipio, simplemente, es porque no han entendido los motivos de su derrota y estos fueron, en parte, el haber pasado siempre por encima de las decisiones de la gente, que prefirieron los motivos propios a los de todos los metepequenses”, aseguró.

En conferencia de prensa, Fernando Flores advirtió que la actual alcaldesa, Gabriela Gamboa Sánchez, intenta dar un “albazo” a los ciudadanos de Metepec, a cuatro meses de dejar la presidencia municipal, al intentar concesionar el servicio de recolección de basura de manera injustificada y con escuetos argumentos jurídicos e inconsistencias que, a largo plazo, podrían afectar a los 272 mil habitantes de este municipio.

El proyecto aprobado por el Ayuntamiento por mayoría calificado, se turnará al Congreso del Estado de México para que autorice la concesión por hasta 25 años, pues el gobierno local no puede establecer contratos que rebasen sus tres años de gestión.