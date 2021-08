Hoy Estado de México – agosto 10, 2021

Lyn May de 68 años de edad causó polémica el pasado fin de semana cuando anunció a través de Instagram sus tres meses de embarazo y que su pareja Markos 1D de 29 años estaba muy contento por su próxima paternidad, sin embargo, la vedete se sinceró para el diario Reforma y dijo que solo fue una FAKE NEWS.

Después de que esta noticia diera la vuelta al mundo a través de las redes sociales, la actriz mexicana admitió que la buena nueva fue falsa.

Según la estrella su intención era distraer a las personas de todos los temas negativos de los que se hablan hoy día por la pandemia de COVID-19.

“Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, dijo Lyn May en entrevista telefónica para dicho medio.