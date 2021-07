Hoy Estado de México – julio 27, 2021

Una mujer que fue golpeada brutalmente por su pareja en su domicilio en Cuautitlán Izcalli, grabó un mensaje pidiendo ayuda, señalando que había recibido muchas patadas y golpes en la cabeza.

“Ayúdenme, me está matando, me golpeó la cabeza, con muchas patadas. Me está matando se los juro con mi vida; aquí hay dos niños de 8 y 4 años, ayúdenme, me está matando”, son las palabras que alcanza a decir la mujer en la grabación.