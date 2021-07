Jesús Hernández – julio 26, 2021

Si el ministerio público del Estado de México logra acreditar la presunta responsabilidad de los integrantes de una familia de Tlalnepantla en la muerte de un perro a pedradas y cuchilladas, los participantes de la agresión podrían recibir una pena de entre dos y seis años de prisión, además de pagar una multa de entre 50 y 150 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Y es que el Artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México establece que comete el delito de maltrato animal, el que cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, y se le impondrá pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente.

Este lunes, se dio a conocer un video en el que vecinos de la comunidad de Santa María Tlayacampa, en Tlalnepantla, captaron el momento en que una familia mata a un perro a pedradas y cuchilladas, luego de que éste aparentemente atacara a una de sus integrantes.

En el video se puede observar cómo ocho adultos atacan al can con cuchillos, palos y piedras, mientras este se mantiene amarrado en la azotea de una vivienda localizada sobre el número 43 de la calle Francisco Villa, en los límites con la avenida Gustavo Baz, en dicha comunidad.

«Los voy a demandar. Pobrecito perro, no lo maten, no, no inventes esto va a pasar, pero está amarrado todo el tiempo. Ay, ya dejen a ese perro. Ay, que bárbaros son, pobre perro, no inventen», reclaman los vecinos a los ataques, mientras los dueños justifican sus actos con la supuesta mordida de la mascota a una de sus integrantes.