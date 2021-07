Hoy Estado de México – julio 28, 2021

Fernando “N” de 35 años y Gloria “N” de 29 fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla, de la Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM), por su presunta participación en el delito de maltrato animal, pues supuestamente golpearon y acuchillaron al perro Silver, quitándole la vida en una vivienda ubicada en Tlalnepantla.

Los dos detenidos fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde un Juez determinará su situación legal.

Tras una investigación, se estableció su aprehensión después de que recientemente se dio a conocer un video a través de redes sociales donde se ve a varias personas lastimar a Silver, en una casa de la colonia Santa María Tlayacampa.

Por lo que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal.

Ayer, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cateó y aseguró el inmueble tras encontrar elementos que probarían la aparente agresión al perro y localizar el cadáver de la mascota que fue atacada de manera ininterrumpida por ocho personas, entre ellas, un menor de edad, luego de que presuntamente mordiera a una mujer.

El pasado 25 de julio, vecinos de la comunidad de Santa María Tlayacampa captaron el momento en que la familia mató al can a pedradas y cuchilladas, luego de que éste presuntamente atacara a una de sus integrantes en la azotea de la avenida localizada sobre el número 43 de la calle Francisco Villa, en los límites con la avenida Gustavo Baz, en dicha comunidad.

«Los voy a demandar. Pobrecito perro, no lo maten, no, no inventes esto va a pasar, pero está amarrado todo el tiempo. Ay, ya dejen a ese perro. Ay, que bárbaros son, pobre perro, no inventen», reclaman los vecinos a los ataques, mientras los dueños justifican sus actos con una supuesta agresión de la mascota a una de sus integrantes.