Hoy Estado de México – julio 23, 2021

En Youtube se ha dado a conocer un video muy antiguo en el que se ve a Jennifer Lopez en su primer casting para la televisión, se trata de “In Living Color” en 1991, para el cual se buscaban bailarines para la banda New Kids on the Block, donde JLo resultó ser parte de la producción.

En el video sale la estrella usando leggings negros ajustados y un crop top deportivo para tener mayor movimiento al bailar.

La cantante luce su cabello negro corto y ondulado, distinta a la brillante cabellera lacia que luce actualmente.