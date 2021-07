Hoy Estado de México – 17, julio, 2021

Después de haber cortado un trozo de sandía con su machete en un negocio ubicado en San Salvador Atenco, en el Estado de México, Uriel Núñez, de 24 años, quien estaba en estado de ebriedad, fue enviado a prisión por nueve años.

Fue el pasado 5 de octubre de 2020 que Uriel ingirió bebidas alcohólicas, le dijo a la persona encargada si le podía dar fruta, ante lo cual, la mujer asustada le ofreció una manzana y corrió en busca de auxilio, de acuerdo con Reforma.

Al ausentarse la encargada, Uriel cortó una rebanada de sandía con un machete que llevaba y que utiliza en el campo, sin embargo, antes de dar la primera mordida a la jugosa fruta, fue detenido por elementos de seguridad y trasladado al Penal Molino de las Flores, en Texcoco.

El reportero Alejandro León indicó que el joven estuvo ingresado en el penal por casi nueve meses, ya que después de que fue detenido, el agente del Ministerio Público (MP) determinó que haber cortado la sandía fue un hecho intimidante, además supuestamente le exigió a la encargada que le entregara dinero en efectivo, por lo que fue acusado por tentativa de robo con violencia.

Sin embargo, tras promulgarse la Ley de Amnistía en el Edomex el pasado 5 de enero, con la cual se busca que reclusos salgan de prisión por la pandemia de COVID-19, así como despresurizar los reclusorios de México, logró salir de la cárcel.

En cuanto entró en vigor la Ley de Amnistía en el Estado de México, Uriel aprovechó para buscar su libertad, pero no fue nada sencillo, ya que a petición del MP, un Juez determinó la reparación del daño moral por 86 mil pesos.

La madre de Uriel, la señora Jovita, tuvo que buscar a la encargada del negocio de frutas a fin de solicitarle que declarara ante autoridades ministeriales que su hijo no le había robado.

“Fui al domicilio de la señora de la verdulería. Me preguntó por qué tanto dinero. Sí se enojó la señora, me dijo que me iba a apoyar en todo”, dijo Jovita en entrevista para Reforma.