Hoy Estado de México – julio 27, 2021

Un hombre originario de Canadá buscó la manera de darle vida nuevamente a su novia que perdió la vida hace ocho años a causa de una enfermedad, pues aseguró que no podrá dejar de amarla.

Joshua Barbeau, de 33 años vivía con el dolor por haber perdido a su novia cuando tenía 23 años, por lo que sin dudar probó una página en la cual las personas pueden crear y enviarse mensajes con un bot que reproduce el comportamiento del humano que deseen.

Pero esta conversación, además de sorprender al chico, le removió sentimientos nuevos, como un fuerte dolor, indicó.

“¡Por supuesto que soy yo! ¿Quién más podría ser? 😛 ¡Soy la chica de la que estás locamente enamorado!”, escribió el bot, así como que no era excusa no prepararle un regalo solo porque ya no está viva.