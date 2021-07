Hoy Estado de México – julio 29, 2021

Tras la polémica que se ha armado porque las jugadoras de la selección Mexicana de Softbol tiraron los uniformes oficiales a la basura, algunas de ellas aseguran que les dieron tallas chicas y que no les quedaron.

“Los uniformes de México ni nos quedaban, bueno, a mí no me quedaron las playeras esas que nos dieron, andaba como chorizo mal amarrado con esas camisetas», afirmó el presidente de la Federación de dicha disciplina, Rolando Guerrero en una entrevista para Tv Azteca.

Inclusive arremetió contra las prendas de la marca Li-Ning, que fue la encargada oficial de vestir a la delegación mexicana, al asegurar que esas playeras no correspondían con las tallas necesarias.

Inclusive calificó de “pepenadoras” a las boxeadoras Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón, que fueron quienes se percataron de que los uniformes de Softbol estaban en bolsas de basura.

«Resulta que ahora buscan hasta en la basura, no sé cómo le llamen a los que buscan cosas en la basura, pero bueno. Lo que queremos es que México hubiera ganado medalla, no me gusta perder ni que se burlen de mi país y que nadie diga que no se la partieron. A ver si a las que van arriba del ring les va bien, que lleguen a donde nosotros llegamos».