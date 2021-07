Hoy Estado de México – julio 5, 2020

Tras ser dada de alta, la primera actriz Silvia Pinal reapareció y envió un mensaje a sus seguidores y a la prensa, asegurando que “no fue nada grave” por lo que llegó al hospital.

Fue el pasado 28 de junio cuando Sylvia Pasquel informó que su madre había sido internada y fue ella quien confirmó la salida del hospital de la actriz de la Época de Oro.

En la cuenta de Instagram de Silvia Pasquel, se subió un video de Silvia Pinal en el que dice:

“Chicos de la prensa, aquí está su vedette favorita. Me siento feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos. Al ratito me voy a poner a ver qué pasó. Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien. Y estoy lista para otra”