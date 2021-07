Arturo Callejo – julio 22, 2021

Científicamente está comprobado que la vacuna solo disminuye los efectos graves de COVID-19, e incluso, la persona que enferma aún ya vacunada, puede ya no ingresar a un hospital o perder la vida, pero no alcanza al 100 por ciento la inmunidad; por lo que, de infectarse, es muy probable que contagie a otras personas si no toma las medidas correspondientes como el aislamiento domiciliario.

Prueba de ello, es el señor Raúl, originario de Toluca, quien a pesar de haber estado vacunado con sus dos dosis, un descuido derivó en que se infectara.

“Ya estaba vacunado, pero aún así, aunque estemos vacunados esta enfermedad nos sigue dando y nos sigue afectando, hay que seguir teniendo todas las medidas preventivas que nos indican, porque aunque las sigamos, esto sigue afectando, yo ya estaba vacunado, le comento, y me enfermé, ya no con la gravedad como todas las demás personas, pero aún así di positivo y sí estuve con síntomas”.

Reiteró que el padecimiento que lleva poco más de 500 días de haberse registrado en el Estado de México, “da menos con la vacuna pero si da, hay que seguirnos cuidando”.





Por su parte, la señorita Aidé, quien se hacía acompañar del joven Juan Carlos, indicó que se harán cuanto antes la prueba COVID para tener la certeza de no estar contagiados por el virus SARS-CoV-2 y de ser así, evitar enfermar a sus familias.

“Sospechamos que estamos contagiados, aja, quizá yo no, pero él sí, por eso queremos confirmar, sino pues ya, la vida loca, pero ahora que nos toque estamos convencidos de vacunarnos, uno nunca sabe”.

Se acelera el ritmo.

Ayer miércoles se contabilizaron en el Estado de México, mil 603 nuevos casos de infección de la pandemia y había ocho mil 451 casos activos confirmados.

En números acumulados, la Secretaría de Salud federal señaló que la cifra de infectados ascendía a 275 mil 563 y en muertes se contaban 37 mil 807, con 39 defunciones registradas entre el martes y miércoles.