Arturo Callejo-julio 01, 2021

Los ladrones de la estatua del astronauta de origen mexicano, Dr. José Hernández Moreno, que estaba en la Plaza Estado de México, localizada en el poblado de San Antonio Acahualco, municipio de Zinacantepec, se habrían llevado entre 16 mil y 20 mil pesos, que es el valor calculado de la pieza hecha a base de bronce por el escultor Alberto García Nava.

Y aun cuando el presidente municipal de Zinacantepec, José Gustavo Vargas Cruz, afirmó el día de antier que en breve se recuperaría la estatua del científico para regresarla a la Plaza Estado de México, lo más probable es que la pieza ya fue fundida, señaló una fuente consultada.

Al consultar en el ayuntamiento de Zinacantepec, la fuente informativa señaló que el costo de la estatua va de los 16 mil pesos a los 20 mil pesos, “aunque no tenemos el peso real de la estatua, pero esas cantidades se estiman que valía”.

Pena carcelaria

El día de ayer, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), informó la captura de Reyna, de 39 años de edad, quien dentro de un domicilio ubicado en la calle José María Morelos y Pavón, en la delegación de San Cayetano Morelos, en Toluca, guardaba un recipiente con fragmentos de bronce y cuatro rollos de cable de cobre, entre otras cosas, por lo que si las investigaciones policíacas comprueban que esta mujer tenía parte del bronce con el que fue hecha la estatua, podría ir a la cárcel entre tres y seis años por el probable delito de encubrimiento por receptación, aun cuando la pieza no estaba completa.

Este cateo formó parte de la investigación relacionada con el robo de la pieza de astronauta de origen mexicano.

El TSJEM

El Magistrado-presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, indicó que el elevar las penas carcelarias para quienes cometan el delito de robo en sus distintas modalidades, no disminuiría en nada la comisión del delito.

“Yo creo que una política criminal adecuada no se basa en el endurecimiento de las penas, se basa en una acción policíaca y de investigación efectiva, de nada sirve aumentar las penas, de todos modos va a seguir cometiéndose el robo, lo que evita que se cometan esos robos es que se combata la impunidad, el problema no es de penas, la pena no es lo que inhibe la comisión del delito, lo que inhibe la comisión del delito es una efectiva investigación policíaca y una efectiva acción, rápida e inmediata de los cuerpos de seguridad pública, eso es lo que debemos hacer, no incrementar las penas”, puntualizó.