Jesús Hernández – julio 28, 2021

La falta de pago a los trabajadores sindicalizados de Servicios Públicos, así como presuntos recortes en el suministro de combustible para los vehículos públicos en las últimas dos semanas, mantiene llenas de basura decenas de calles de los fraccionamientos residenciales Ciudad Satélite y La Florida, en Naucalpan, lo que ha originado la molestia de los vecinos, quienes acusan irresponsabilidad por parte del gobierno municipal.

De acuerdo con vecinos de Ciudad Satélite, el servicio de recolección de basura se ha mantenido de manera irregular por más de 15 días, lo que ha ocasionado que las calles de los 32 circuitos que conforman este fraccionamiento, estén llenas de cajas o bolsas de desechos que los vecinos sacan de sus hogares para que el servicio de limpia la recoja.

“Hace como 12 días, empezaron a retrasarse en la recolección de la basura y cuando llegaban a venir, veíamos que los camiones traían cartulinas pegadas que decían que no les habían pagado. Sabemos por notas periodísticas que el Gobierno de Naucalpan no les había pagado a los trabajadores, pero nosotros qué culpa tenemos de lo que estén haciendo con los recursos, si nosotros pagamos puntualmente el predial”, afirmó Esther Pradera , vecina de Satélite.

Los vecinos coincidieron en que la crisis económica que enfrenta la administración municipal, por falta de recursos, ha provocado que ésta falle en el otorgamiento de los servicios públicos, pues ya tenían fallas en el suministro de agua potable por fallas en la limpieza de la red, a lo que se suma una recolección tardía y lenta de la basura y al 50 por ciento de la capacidad.

“Nosotros no pagamos cualquier predial, finalmente, somos una zona residencial, pero cada día tenemos más servicios de cuarta. Si el gobierno no les quiere o no puede pagar a los trabajadores, no es nuestra culpa, nosotros estamos pagando impuestos y no se están viendo reflejados. No es posible salir y ver las calles llenas de basura”, apuntó Jorge Viveros, vecino de este fraccionamiento.