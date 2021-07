Jesús Hernández – julio 29, 2021

A más tardar el 15 de septiembre, el Gobierno de México podría liberar a reclusos de cárceles federales que lleven más de 10 años sin una sentencia y que no hayan cometido delitos graves, así como a aquellos cuya pena se haya logrado a partir de prácticas relacionadas con la tortura.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, a más tardar la próxima semana, se publicará un decreto, que será elaborado por la Secretaría de Gobernación y que será firmado por él, con el fin de que las personas que se encuentren bajo cuatro supuestos, no tengan que permanecer en las cárceles federales.

El mandatario mexicano señaló que este beneficio legal permitirá que las personas que no hayan sido sentenciadas a lo largo de 10 años por el fuero federal, los adultos mayores de 75 años sin importar su condición y de más de 65 años con enfermedades crónicas, que no hayan cometido delitos graves y se encuentren presos en cárceles federales, podrían obtener su liberación en 45 días.

El decreto también alcanzaría a aquellos que hayan sido torturados para obtener una confesión y que se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, pues aseguró que no se permitirá esta práctica en México.

Explicó que, en esto casos, los beneficiarios enfrentarán un proceso simplificado para su liberación, el cual no excederá el 15 de septiembre de este año; sin embargo, en el caso de aquellos que entren en el supuesto de padecer enfermedades crónicas, será la Secretaría de Salud, quien realice los diagnósticos correspondientes y emita el dictamen.

El mandatario mexicano señaló que, actualmente, 82 mil 189 personas de fuero común y 12 mil 358 más del fuero federal no cuentan con una sentencia, de éstos últimos, siete mil 278 se encuentran en centros de readaptación federales y serían a quienes alcanzarían los beneficios del decreto que será emitido por la Secretaría de Gobernación,

“Con la Cuarta Transformación, la Secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol o función que es la de no ser la secretaría de la represión y el autoritarismo, sino para la protección de los derechos humanos y la justicia (…) no queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, nadie”, dijo.

López Obrador lamentó que el Poder Judicial, federal y estatales, no cumplan con su función para establecer una justicia rápida y expedita como lo señalan los ordenamientos legales y criticó que justifiquen ello con la insuficiencia de presupuesto, pues aseguró que lo que tienen que hacer es someterse a la “austeridad republicana” y “los de arriba” bajarse los sueldos.

“Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia, esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto los de los estados y como el de la Federación. Los tribunales superiores de justicia de los estados y el poder judicial federal dicen que les falta personal, les faltan recursos, pues bájense el sueldo los de arriba, ahorren. Es muy piramidal el funcionamiento de los poderes, los de mero arriba vivimos muy bien, pero sométanse a la austeridad republicana y alcanza, pero no solo es falta de recursos o de personal, es ineficiencia, burocratismo, corrupción y desatención al que no tiene para pagar un abogado, que hay mucha gente que no tiene defensa, porque las defensorías de oficio no están bien integradas ni en los estados ni en lo que tiene que ver con el poder judicial federal”, criticó.