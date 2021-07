Manuel López – Julio 01, 2021

A pesar de ser el primer caso investigado como feminicidio en Estado de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no incluyó la sentencia del caso de Mariana Lima Buendía en el Protocolo para Juzgar con perspectiva de género.

Su madre Irinea Buendía, presentó una carta al presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, donde condenó que, en el documento no aparezca la sentencia (AR 554/13), pues aseguró que con esta acción se le dio «un plumazo a los años de lucha de muchas personas».

«Me encuentro no sólo sorprendida sino agraviada por el hecho que la propia Corte haya decidido no incluir en la nueva versión de su protocolo para juzgar con perspectiva de género que emitió hace algunos meses, me parece increíble e injusto que no se reconozca la sentencia como el caso líder para juzgar e investigar con perspectiva de género», detalla la carta.