Jesús Hernández – julio 28, 2021

Encabezados por el comediante Eugenio Derbez, asociaciones protectoras de animales exigieron al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que no quede impune el maltrato animal del que fue víctima “Silver”, un perro que fue asesinado a pedradas y puñaladas en una vivienda de Tlalnepantla, y que los responsables sean encarcelados y el castigo no quede solo en una sanción económica, pues aseguraron que los integrantes de esta familia representan un peligro para la sociedad entera.

Con el hashtag #JusticiaEnTlalne, los animalistas demandaron a las autoridades mexiquenses que no se considere el argumento de los ocho integrantes de esta familia, acerca de que el animal atacó primero a una de las mujeres, pues el perro pasó gran parte de su vida amarrado, lo que debe ser considerado como maltrato.

“Una vez vemos desfilar por las redes, casos y casos de maltrato animal, pero muy pocos llegan a un proceso legal que termina en la aplicación de la ley contra los agresores, pero el maltrato en el Estado de México es delito y hoy, en este caso, se tienen ya la denuncia y además este video como evidencia, este caso no puede quedar impune y no solo porque la ley debe aplicarse, sino porque la violencia no debe permitirse en ningún grado”, destacó Eugenio Derbez.

En un mensaje difundido en redes sociales, el también actor y reconocido por ser un defensor de los animales y un promotor de la tipificación del maltrato animal en el Estado de México, apuntó que aquellas personas que son violentas con una mascota y son capaces de matar a palos y pedradas a un animal indefenso y amarrado, pronto podría estar replicando estos actos con un humano, lo cual, dijo, está comprobado.

Eugenio Derbez agregó que la ley que regula el maltrato animal debe revisarse y agravar las penas para quien cometa estos actos, con el objetivo de que no se sigan cometiendo estas agresiones que atentan contra seres indefensos.

Ayer, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cateó y aseguró el inmueble de la colonia de Santa María Tlayacampa, en Tlalnepantla, tras encontrar elementos que probarían la aparente agresión al perro y localizar el cadáver de la mascota que fue atacada de manera ininterrumpida por ocho personas, entre ellas, un menor de edad, luego de que presuntamente mordiera a una mujer.

También te puede interesar: Video: Familia de Tlalnepantla mata a perro a pedradas y cuchillazos; ya se investigan los hechos

El pasado 25 de julio, vecinos de la comunidad de Santa María Tlayacampa captaron el momento en que la familia mató al can a pedradas y cuchilladas, luego de que éste presuntamente atacara a una de sus integrantes en la azotea de la avenida localizada sobre el número 43 de la calle Francisco Villa, en los límites con la avenida Gustavo Baz, en dicha comunidad.

«Los voy a demandar. Pobrecito perro, no lo maten, no, no inventes esto va a pasar, pero está amarrado todo el tiempo. Ay, ya dejen a ese perro. Ay, que bárbaros son, pobre perro, no inventen», reclaman los vecinos a los ataques, mientras los dueños justifican sus actos con una supuesta agresión de la mascota a una de sus integrantes.