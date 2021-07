Hoy Estado de México – julio 28, 2021

A 14 años del error que posicionó a Pedro Sola como uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana, el conductor dio a conocer cuál fue el castigo que le impuso Tv Azteca para reparar el daño que le originó a la empresa de mayonesas que había pagado por la mención en la que mencionó a la competencia.

Y es que, en una entrevista que el conductor de Ventaneando tuvo con su ex compañera Aurora Valle, Pedrito, como se le dice de cariño, reconoció que, a pesar de que, por un momento pensó que la empresa para la que ha trabajado desde hace más de 25 años, lo despediría, ésta solo le cobró la mención errada de la marca y en “paguitos”.

“(Tuve que pagar) 75 mil pesos que me descontaron de cinco (mil) a la quincena, ¿cómo ves? Yo pensé que me iban a correr, no me corrieron afortunadamente, pero tuve que pagar en abonos, pero pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro”, aceptó.

El conductor de espectáculos señaló que confundir las marcas de la mayonesa fue muy vergonzoso por años para él, por lo que incluso no ha querido volver a ver dicha mención que se encuentra en todas las redes sociales, pues es un momento icónico de la televisión mexicana.

Sin embargo, ha aprendido a reírse de dicho error, no sin haber aprendido la lección, pese a que tuvo otro incidente con una marca de cerveza, en donde la cámara captó el momento en que Sola realiza un gesto de desagrado, tras probar la bebida que promocionaba.

“Fue una estupidez, yo ni bebo cerveza ni mucho menos. Tenemos un compañero que es que llevaba las ventas, pero aquí estoy en una mesa, abro la cerveza y, entonces, me equivoco”, mencionó a Aurora Valle.

Pedrito Sola aceptó que, tras los errores en las menciones pagadas, la producción optó por grabar antes los anuncios comerciales, para evitar errores al aire, con la intención de que si existió un error en la misma, se corrija inmediatamente y salgan bien a cuadro.