Ana Lilia Gómez- julio 21, 2021

Vecinos del fraccionamiento Lomas del Huizachal, en Naucalpan, se pronunciaron en contra de la construcción de oficinas y comercios en un predio de esta comunidad, pues acusan que viola el uso de suelo de la zona, además de que se realiza en un terreno que aparentemente un particular le despojó al gobierno municipal.

Pese a ello, los vecinos señalan que la obra fue avalada por la autoridad encabezada por la morenista Patricia Durán Reveles, ya que su administración fue quien le renovó la licencia de construcción, además de que ha mostrado desinterés por recuperar dicho espacio.

Ante estos hechos, organizaciones vecinales piden la suspensión definitiva de la obra, así como la intervención del Ayuntamiento de Naucalpan para recuperar este predio, ubicado en avenida Lomas de la Herradura número 12, en el fraccionamiento Lomas del Huizachal, pues éste fue una donación de la Secretaría de la Defensa Nacional en la década de los setenta y que debería estar destinado exclusivamente para áreas verdes.

El presidente de la Asociación de la Quinta Sección de Lomas de Huizachal, Carlos Aceves Rubio, indicó que su único interés es que se recupere la propiedad, toda vez que, al tratarse de una construcción de particulares, se está incurriendo en un despojo al Ayuntamiento, el cual está arreglado con documentos falsos, pues los planos originales no están lotificados, por lo que no puede ser propiedad privada.

En este sentido, aseguró que la Subdirección de Patrimonio de la anterior administración panista, documentó la propiedad como municipal.

«No aceptamos que el gobierno municipal no recupere un predio que le dio Banjército hace 50 años, porque lo que sea que estén haciendo, nos va a perjudicar, el tráfico, la seguridad, todo. Estamos tratando de que el gobierno municipal recapacite y diga este predio es mío y lo que está construido es mío y lo dedique para obras a la comunidad”, comentó.

Argumentó que, hace un mes aproximadamente, acudió a esta organización vecinal una persona que se ostentó como propietaria, aunque no presentó ningún documento que así lo avalara, con el propósito de obtener el visto bueno de los colonos para continuar con el desarrollo de la obra, pero, al no contar con la documentación necesaria, no volvieron a establecer contacto, pero aun así se llevan a cabo los trabajos.

Mientras tanto, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Lomas del Huizachal/Héroes de la Revolución, Rubén Valdés Velasco, pidió que se suspenda de manera definitiva la obra, ya que el uso de suelo de la zona es exclusivamente habitacional y unifamiliar, mientras que en dicha construcción se desarrollarán comercios y oficinas, como consta en la licencia de construcción otorgada por el gobierno municipal.

Informó que ingresó una petición a la Dirección de Patrimonio de Naucalpan para conocer el estado de la propiedad del predio, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta; aunque enfatizó que no puede venderse ni pasar a manos de particulares.

A pesar de haber solicitado información a diversas áreas del Ayuntamiento, dijo, no han obtenido ninguna respuesta.

“Solicitamos al Ayuntamiento que respete la suspensión anterior y que suspenda de manera inmediata esa obra, con la cual no estamos de acuerdo los vecinos por todos los males que va a causar esa obra, y además está fuera de la ley”, señaló.

Los representantes vecinales señalaron que es una problemática a la que se han enfrentado desde hace años, ya que en el 2015 comenzaron las obras en este predio, las cuales fueron suspendidas en la administración del panista Edgar Olvera; sin embargo, al principio de este mes se reactivaron los trabajos y, actualmente, se encuentra personal laborando, por lo que reprocharon que las autoridades locales avalen este tipo de actos, ya que incluso otorgaron la licencia municipal de construcción, prórroga a obra nueva, con número DLG/185/21, a la inmobiliaria el Caserío del Baztan, S.A. de C.V., la cual incluye datos como la superficie del terreno, que es de 590 metros cuadrados y está firmada por Jorge Alfredo Zavala Hernández, actual secretario de Planeación Urbana y Obras Públicas.

El documento detalla que se autoriza la licencia de construcción para comercios y oficinas. También indica que es una prórroga extemporánea a obra nueva de diciembre del 2009 a diciembre de 2014; así como la fecha de expedición, 14 de mayo de 2021, y vencimiento, 13 de mayo de 2022.





Aunque se buscó la postura del gobierno municipal para conocer el estatus del predio, así como el motivo por la que fue renovada la licencia de construcción en este inmueble, hasta la publicación de esta información, no se obtuvo respuesta.