Jesús Hernández – julio 14, 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, en el mes de agosto, se reiniciarán las clases presenciales en todo el país, pues aseguró que el rebrote de COVID-19 que se está presentando actualmente no representa un riesgo para los niños y adolescentes y aunque han aumentado los casos en estos sectores de la población, no han incrementado las hospitalizaciones, por lo que existen las condiciones para hacerlo.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el mandatario mexicano afirmó que para cuando ocurra el inicio del ciclo escolar 2021-2022 no se tendrán problemas de contagios, sin justificar su dicho con alguna tendencia del comportamiento que tendrá la tercera ola; no obstante, consideró que este virus solo afecta a las personas mayores.

“Para entonces vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores, a todos, incluso no solo mayores de 60, incluso mayores 50 años, la gente mayor. Ayer llegamos al 41 por ciento del total de vacunados mayores de 18 años, entonces, como no vamos a tener escasez de vacunas, al contrario, vamos a tener más y en promedio estamos vacunando de 500 o 600 mil personas, se está avanzando en la vacunación”, dijo.

López Obrador justificó que cuando se registra un contagio en un niño o joven, los riesgos de fallecimiento son menores; sin embargo, aseveró que aprovechará la conferencia mañanera para acercar especialistas de la salud que se encarguen de atender estos casos, para que expliquen a los padres de familia sobre los riesgos que podría haber y cómo atenderlos oportunamente.

“No se trata de que no tengan asistencia médica, se autor receten, porque ya hay mucha experiencia. Ahora los contagios tienen que ver más con jóvenes y precisamente por eso no ha aumentado tanto el número de hospitalizados, aun con el rebrote que se ha presentado en algunas partes; no hay fallecimientos, es muy raro que fallezcan niños, esa es una bendición, el que no le afecte a los niños que se contagien, pero que no sea fatal el COVID (19)”, apuntó.