Manuel López – julio 26, 2021

Adultos de entre 30 a 39 años de edad han saturado los centros de vacunación en el municipio de Chimalhuacán durante el primer día de inoculación anti COVID-19.

En la sede habilitada en la escuela Itzcóatl, en el barrio Xochiaca, desde temprana hora se registran largas filas y un tiempo de espera de hasta más de una hora.

A lo largo de la calle Tlatelco, localizada al exterior del plantel escolar, las personas han formado una fila que se extiende por cerca de medio kilómetro.

Y es que los módulos de vacunación solamente pueden atender de manera simultánea a cerca de 300 personas, mientras que al exterior se contabilizaban hasta el mediodía alrededor de 2 mil.

«Sí hay mucha gente, no pensé que hubiera tanta ya me tuve que formar porque no sé si mañana pueda venir porque trabajo, entonces no me queda más que esperarme aquí a que me toque el turno», reconoció Esteban Hernández, residente del barrio Tlaltenco.