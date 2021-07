Hoy Estado de México – julio 29, 2021

Autoridades municipales, gobiernos de México y del Estado de México informaron que se aplicarán las primeras dosis del biológico anticovid a habitantes de entre 30 a 39 años de edad y segundas dosis a personas de 40 a 49 años y 50 a 59 años en 54 jurisdicciones a partir de este viernes.

La jornada se realizará de 9:00 a 17:00 horas, de acuerdo con en el siguiente calendario:

Para conocer la ubicación de los módulos de vacunación, así como horarios y requisitos está disponible la liga http://edomex.gob.mx/vacunacion.

La primera dosis se aplicará con su registro previo en la página https://mivacuna.salud.gob.mx y la impresión del formato que genera la plataforma, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio original a nombre de quien recibirá la vacuna para corroborar su residencia en el municipio; para la segunda dosis deberán presentar su comprobante de la primera dosis.

Los habitantes deberán llenar el formato a excepción del tipo de vacuna, el número de lote y la fecha en que acudirá, a fin de agilizar el acceso a los módulos y el proceso de vacunación.

La vacunación no tiene ningún costo y es segura, por lo que se recomienda no pernoctar o acudir de madrugada a las sedes, así como tratar de escalonar su arribo para no poner en riesgo su salud, acudir desayunados y en caso de estar en tratamiento, tomar su medicamento a tiempo.

Finalmente, se exhorta a seguir con las medidas de higiene aun si ya fueron vacunados como el uso de cubrebocas, caretas y/o goggles, lavado de manos frecuente y conservar la sana distancia.