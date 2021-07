Hoy Estado de México – julio 23, 2021

Durante la mesa de diálogo virtual “Lenguaje incluyente y no sexista”, realizada vía Facebook por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), las expertas Paulina Chavira y Maitén Vargas, coincidieron en que utilizar el lenguaje incluyente posibilita la visibilización de pequeñas comunidades, sin dar importancia a su identificación u orientación sexual, género y origen, asimismo, se considera como una estrategia en contra de la discriminación.

Mencionaron que el lenguaje se encuentra en constante transformación yendo de un reconocimiento del género masculino y femenino a otro utilizando morfemas como la E o la X o el pronombre «elle”, esto durante el evento organizado por la Coordinación Institucional de Equidad de Género (CIEG).

Por su parte Maitén Vargas explicó que palabras como “la comunidad, el estudiantado, el profesorado, la coordinación o el pueblo mexicano” son algunos ejemplos del lenguaje que se conoce como no binario indirecto, donde se albergan distintos géneros de una colectividad a fin de evitar la discriminación.

No obstante, dijo que si en un discurso o en un escrito se habla concretamente de personas no binarias o que no se identifican con algún género, se recomienda el uso de los pronombres “elle” para no ser excluyente.

“Somos creadores de significado. Creamos cultura y si no nos hacemos cargo y tomamos ciertas decisiones, estamos reproduciendo el sistema hegemónico y opresor que va en contra de lo que queremos en realidad”, dijo la también correctora de estilo.

Por su parte, Paulina Chavira dijo que, aunque organismos como la Real Academia Española (RAE) se han mostrado renuentes a usar el lenguaje incluyente, aseguró que mientras más se haga uso de éste, su aceptación institucional será una realidad.

“Es súper común utilizar el masculino genérico. Nos han dicho que ahí estamos incluidas todas las personas. Medimos el mundo a partir del masculino, pero afortunadamente la lengua es muy rica, basta, dinámica y se está moldeando todo el tiempo. Hay que saltarse lo que ya se conoce, porque hay que innovar, lo cual es la naturaleza del lenguaje. Necesitamos palabras para nombrar realidades y en este caso, una palabra para nombrar a una persona no binaria puede ser el “elle”’.

Las dos coincidieron en que las universidades, los foros de debate y las mesas de diálogo, son una alternativa para reflexionar acerca de la importancia del mismo y sus alcances para evitar la discriminación y acercarse a la realidad.

Reconocieron que los esfuerzos para el desarrollo de manuales de estilo institucionales facilitan el tránsito de forma más rápida hacia el uso del lenguaje incluyente.