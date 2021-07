Arturo Callejo – julio 29, 2021

Aún cuando la sociedad las ha marginado y rechazado por ser personas transgénero, quienes integran el colectivo “Famosas Toluca”, dirigidas por Tania Vázquez, seguirán llevando ropa, comida y juguetes a personas adultas y niños que más lo necesitan, pero también están dispuestas a ayudar a gente que lo tiene prácticamente todo, pues esta labor altruista que vienen haciendo desde hace más de dos décadas lo hacen de corazón.

Al expresar lo anterior, la mexiquense Jessica Cruz López, indicó que, quienes dan lo más básico a la gente pobre de Toluca, les “satisface el poder ayudar a la sociedad, porque nosotras no estamos en que si no nos ayudan no ayudamos, no, a nosotras si no nos ayudan eso no nos interesa, nosotras somos de corazón y nosotras siempre vamos a tratar de cobijar a la sociedad, aunque ella toda la vida nos ha marginado y nos ha rechazado”.

Reveló que a diario acude un grupo de personas transgénero afuera de los hospitales para regalar alimentos, como pan y café; mientras que a los niños de la calle les regalan ropa, comida y juguetes.

“Las cosas que donamos las llevamos a los niños de la calle, a gente que está afuera de los hospitales, quienes desgraciadamente, luego tienen a sus enfermos hospitalizados y les llevamos un taco, les llevamos ropa, les llevamos algo que nazca de corazón para poderlos ayudar, nos satisface poder ayudar”, expresó Cruz López.





Agregó que todos los días desarrollan este tipo de acciones sin fines de lucro, y las seguirán haciendo mientras tengan fuerzas.

Hay que recordar que la semana pasada, el Congreso estatal avaló la Ley de Identidad de Género, con lo que en sus actas de nacimiento y en cualquier oficialía del Registro Civil, este rubro de la sociedad mexiquense puede ya hacer cambios de sexo y nombre en su documento oficial para que tengan un trato por igual como todos los mexicanos.