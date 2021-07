Hoy Estado de México – julio 1, 2020

La petición presentada por la cantante Britney Spears, en noviembre pasado, ante un juez para dejar de estar bajo la tutela de su padre, fue rechazada por la Corte Superior de Los Ángeles.

La jueza Brenda Penny denegó la solicitud hecha por Samuel Ingham III, abogado de Britney, para destituir a James Spears de la tutela de la artista.

De acuerdo con el medio Variety, esta resolución no puede ser considerada una respuesta directa al testimonio que Britney rindió el 23 de junio, pues la jueza no puede emitir fallos relacionados con el discurso que la cantante rindió porque no se ha presentado una solicitud nueva para terminar con la tutela.

“La solicitud de suspender a James P. Spears inmediatamente después de la designación de Bessemer Trust Company of California como único conservador de la herencia se niega sin perjuicio”, se indicó en el documento judicial citado por The Guardian.

La sentencia reitera a James Spears como tutor de Britney, bajo el argumento de la jueza de que la cantante es sustancialmente incapaz de administrar sus recursos.

En la petición presentada en noviembre del 2020, se solicitaba expulsar a Jamie Spears como administrador de la herencia de Britney y, en su lugar, se pusiera a la firma privada Bessemer Trust para gestionar su patrimonio.

Britney aseguró que tiene miedo de su padre y advirtió que no reanudará su carrera, la cual pausó en 2019, mientras siga bajo la tutela de su progenitor.

La tutela de la intérprete de Oops I Did It Again la obtuvo su padre en el 2008, luego de que la cantante tuvo un colapso público en el 2007.

La cantante ha argumentado ante el juez que no es feliz y calificó la tutela como abusiva, pues aunque quiere casarse y tener un bebé, no puede porque tiene un DIU que le impide hacerlo y, bajo la custodia, no puede ir al médico y retirárselo.

Ante la corte, Spears dijo que no puede salir a pasear en auto con su novio, no se le permite tener más hijos y en 2019 fue obligada a consumir litio, usado para prevenir episodios de manía o trastorno bipolar.