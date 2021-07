Arturo Callejo-julio 26, 2021

Con tristeza, desesperación e impotencia por las condiciones en que viven sus familias en Cuba, al menos 20 jóvenes cubanos y descendientes se plantaron al pie del monumento a los Niños Héroes, en Toluca, para protestar en contra del régimen dictatorial del presidente Miguel Díaz-Canel.

Coincidieron que la pandemia ha llegado a ese país caribeño a empeorar la situación de pobreza y miseria, pues los hospitales están llenos de personas enfermas e incluso a muchos pacientes se les pone en plásticos hasta que pierden la vida por la enfermedad, “ponen a las personas en plásticos para que se mueran ahí y no les dan medicamentos, ya sea bebés, jóvenes o adultos”, apuntó Vanesa Herrera, nacida en México y de madre cubana.

En la manifestación, agregó que, en versiones de sus familiares, hoy en día en la mayor parte de Cuba no hay medicinas ni comida, “es triste porque el cubano gana muy poco al mes y no le alcanza para su sustento, es triste que tu familia te diga que no hay ni siquiera para lavar la ropa, que es muy cara una chuleta, que a veces no hay huevo, los niños no conocen un dulce y todo eso es triste porque allá está nuestra familia y nuestras raíces”.

Al entrevistar a Javier Jiménez, indicó que si es necesario los cubanos que radican en Toluca se manifestarán toda su vida para “darle libertad a nuestras familias, para que el mundo sepa lo que pasa en Cuba, que se acabe la dictadura, la doctrina y los esbirros que tenemos en Cuba.

“Yo nací en Cienfuegos y viví en varias provincias de Cuba buscando las mejores condiciones de vida para mi familia, hay que cambiar la Cuba que tenemos hoy, la Cuba que conoce el mundo es una falsedad, una mentira, necesitamos que las personas puedan elegir y decidir qué hacer con su propia voz y propio pensamiento”, expresó.





Al citar que su país es un desastre porque no hay comida ni medicinas, sostuvo que la dictadura de los Castro a través de su presidente actual Miguel Díaz-Canel, tiene al pueblo oprimido, “quieren expresarse pero los matan, los desaparecen, esto causa impotencia, da rabia e ira por tratar de ayudar a nuestras familias, el gobierno no va a ceder, quiere seguir viviendo bien, los hijos de los gobernantes viajan por el mundo, hacen lo que quieren, montan los mejores yates y aviones y nuestras familias no tienen ni zapatos”.

La veintena de jóvenes cubanos coincidieron que saldrán a las calles de Toluca cuantas veces sea necesario para protestar sobre cómo el presidente de la isla tiene a su pueblo en la miseria y represión.