Hoy Estado de México – 17, julio, 2021

La actriz Jennifer Garner considera que ya es el momento para que ella y los hijos que procreó con el actor Ben Affleck conozcan a su pareja Jennifer Lopez.

“Fue idea de Ben estar abierto y dejar fluir la relación. A Jen le gusta el control, pensó que era un poco flojo, pero ahora, mirando hacia atrás, Jen dice que fue una gran decisión. No puedes ocultar con quién está saliendo tu ex. Especialmente si estás en el negocio. Y Jen no tiene nada en contra de JLo”, comentó una fuente.