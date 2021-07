Manuel López – julio 26, 2021

El retroceso del semáforo epidemiológico a naranja en el Estado de México a partir de esta semana, no bajó el ritmo de movilidad que se registra en municipios del Valle de México, lo que deriva en la saturación de unidades de transporte público.

Ejemplo de ello es el municipio de Nezahualcóyotl, segundo con mayores contagios en el Estado de México, donde las unidades de transporte púbico lucieron a su máxima capacidad durante este lunes, a pesar de que, como una de las medidas sanitarias establecidas, el aforo máximo debe ser de 50 por ciento.

Diversos operadores reconocieron que la afluencia de personas sigue siendo la misma, que en su mayoría se dirigen a sus centros de trabajo localizados en la Ciudad de México.

«Más o menos es siempre la misma gente. Hoy, por ejemplo, me fui lleno del Estadio Neza a Guelatao, y de regreso sí me traje unos pocos (de pasajeros), casi no se notó el cambio del semáforo», reconoció Erasmo Olvera, uno de los operadores de la ruta 42.