Hoy Estado de México – 13, julio, 2021

Después de haber planeado su boda con todo lo necesario, James Flores la canceló debido a que su prometida no aceptó brindar cuidado a sus tres hijos, producto de una relación pasada.

Fue a través de su cuenta de Facebook que James habló sobre su situación para posteriormente traspasar su boda que ya estaba organizada en un salón de Guadalupe, en Monterrey.

El hombre contrató un salón, pagó un banquete, tramitó la boda civil, la boda religiosa, sesión de fotos, pastel, cerveza y hasta un show de pirotecnia para el gran día.

Toda la organización tuvo un costo de 86 mil pesos, de los cuales pudo recuperar 60 mil que mostró en una grabación que se hizo viral.

Después de que muchos cuestionaron las causas y los precios del paquete, el sujeto en compañía de la persona que compró todo, dio a conocer la venta a la nueva pareja.

“Amo a la que iba a ser mi futura esposa, estoy muy enamorado, pero la historia es que tuvimos una relación de novios, pero yo tengo tres hijos y si no quiere a mis hijos no puedo aceptar casarme con ella; es buena mujer, pero como mamá para mis hijos no es la que yo quiero, prefiero quedarme como papá soltero”, indica en el video.