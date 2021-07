Hoy Estado de México – julio 28, 2021

La famosa actriz Aracely Arámbula dio a conocer hace poco que no piensa vacunarse contra el Covid-19 y tampoco lo harán sus hijos, por lo que se encuentran en resguardo para no exponerse a contraer el virus.

«No, no, todavía no estoy vacunada porque aún no tengo la edad para vacunarme”, indicó a los medios de comunicación bromeando en Acapulco en el lanzamiento del programa de YouTube «Do It» de Cinthya Coppelli.